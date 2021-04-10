РИАМО - 10 апр. Пешеходную зону набережной Клязьмы в Орехово-Зуеве планируют благоустроить к 2022 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В рамках проекта благоустройства предусмотрен перенос пешеходной зоны ближе к реке и обустройство новых выходов к набережной. По завершении работ будут соединены общественные пространства, созданы зоны отдыха, проложены пешеходные и велосипедные маршруты. Общая площадь благоустройства составляет 5 га, протяженность набережной – 0,39 км.

«Опубликована закупка на благоустройство пешеходной зоны набережной реки Клязьмы в Орехово-Зуеве», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на благоустройство пешеходной зоны «Набережная реки Клязьма». Проект отмечен на Всероссийском конкурсе лучших проектов по создания комфортной городской среды.

Благоустройство осуществляется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Объект включен в государственную программу «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется за счет средств Федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета Орехово‑Зуевского городского округа Московской области.

Завершить благоустройство планируется в 2022 году.