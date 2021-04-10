РИАМО - 10 апр. Проведение реконструкции в электродепо «Сокол» позволило удвоить его рабочие мощности, там смогут обслуживать в два раза больше подвижных составов, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

Обновленное депо в субботу открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Там появились хозяйственные постройки, административно-бытовой корпус и отстойно-ремонтный корпус, где проводят плановое ночное обслуживания и техосмотр поездов Замоскворецкой линии.

«Реконструкция электродепо «Сокол» практически удвоила его мощности: к 24 существующим канавам для отстоя и обслуживания поездов добавили еще 22. Таким образом, депо сможет обслуживать в два раза больше подвижных составов», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что депо сможет принимать на ночной отстой 30 поездов вместо 15. Еще выросли мощности для ремонта подвижных составов – со 180 до 252 составов в год.

«Благодаря расширению мощностей в депо «Сокол» создано порядка 100 новых рабочих мест. Всего в нем будет работать более 1100 человек», - отметил Бочкарев.