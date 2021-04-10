РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 апр. В городском округе Мытищи в ТЦ 4Daily состоялся «День социально-правовой защиты и здорового образа жизни», передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Организатором выступил союз «Мытищинская торгово-промышленная палата». Участниками мероприятия стали МФЦ, межрегиональная ассоциация дошкольных организаций «МАДО»; РОО «Союз безопасности дорожного движения МО»; социальные и правовые учреждения, общественные организации; финансово-кредитные и страховые организации; производители тематических товаров и услуг, туристические фирмы; представители малого и среднего предпринимательства.

«Каждая из служб, которая здесь участвует представляет те услуги государственные или негосударственные, которые могут помочь населению нашего города жить более счастливо, благополучно. Мы как служба занятости представляем здесь те услуги, которые мы оказываем, и об этом будем рассказывать», - сказала директор Мытищинского центра занятости населения Елена Донскова.

Она отметила, что уровень безработицы достаточно высокий в Мытищах, он чуть выше, чем среднеобластной. Не все предприятия вышли из сложной ситуации, связанной с пандемией, однако уровень трудоустройства вернулся к допандемийному времени.

«Мы можем оказать людям помощь в случае потери работы. Наша помощь открыта, предоставляется достаточно легко и своевременно», - уточнила Донскова.

В рамках мероприятия была представлена экспозиция рекламно-выставочных стендов членов союза «Мытищинская торгово-промышленная палата». Состоялись тематические лекции и круглые столы по актуальным вопросам выживания и устойчивости бизнеса. Проводились бесплатные консультации и решения для жителей округа по различным вопросам гражданского, земельного, трудового, семейного, уголовного и иных отраслей права.