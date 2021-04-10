РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 апр. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска во время уборки лесопарковой зоны «Сосновка» с более чем 100 тыс. кв. м территории убрали 2,5 т мусора в субботу, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В субботнике приняли участие сотрудники теруправления в микрорайоне Климовск, ФСК «Заречье», ПЧ-77, АО «Мособлгаз», жители города. Они собрали с более чем 100 тыс. кв. м территории 2,5 т мусора.

Около 95% мусора собрали именно с мест проведения пикников. Жителей попросили не засорять лес и берега реки в новом сезоне.

Следующий субботник состоится 17 апреля, во время него также планируют уборку лесопарка «Сосновка» слева от ФСК «Заречье».