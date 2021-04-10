РИАМО - 10 апр. В электродепо «Сокол», которое в субботу открыл мэр столицы Сергей Собянин, впервые в Москве применили микропроцессорную систему управления поездами, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что система автоматики и телемеханики управления движением поездов (АТДП) позволит регулировать движение подвижных составов более эффективно.

«Новейшая система автоматики – АТДП – контролирует движение поездов, управляет стрелочными переводами, светофорами и рельсовыми цепями. Она работает быстрее традиционной релейной системы, в автоматическом режиме позволяет диагностировать все участвующее в системе оборудование и своевременно предупреждать о предотказном состоянии того или иного устройства», - сказал Бочкарев.



Эта технология не только сделает организацию движения составов эффективнее, но и повысит уровень безопасности работы обновленного электродепо.