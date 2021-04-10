РИАМО - 10 апр. Реконструкция электродепо «Сокол» способствует своевременному запуску движения на новых участках Большой кольцевой линии столичного метро, в субботу депо открыл мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в депо вернутся эксплуатационные службы метрополитена, временно переведенные в ранее построенные электродепо «Митино» и «Братеево».

«Благодаря реконструкции электродепо «Сокол» и переводу в него подвижного состава «зеленой» ветки метро мы сможем полностью переключить электродепо «Замоскворецкое» на обслуживание поездов строящихся южного и юго-западного участков БКЛ, что, в свою очередь, будет способствовать своевременному запуску движения на новых участках», - пояснил Бочкарев.

В настоящее время обслуживание подвижного состава Замоскворецкой линии метро осуществляют электродепо «Сокол», «Замоскворецкое» и «Братеево».