РИАМО - 10 апр. Новый пусковой комплекс электродепо «Сокол» Замоскворецкой линии столичного метрополитена открыли в Москве, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

«Строительство и реконструкция электродепо являются внешне малозаметной, но очень важной частью программы развития Московского метрополитена. Необходимы дополнительные мощности для обслуживания поездов новых линий. А старые депо следует модернизировать, чтобы они соответствовали современным стандартам обслуживания подвижного состава», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что благодаря модернизации создаются современные условия труда для работников метрополитена. «Сокол» станет основным депо для обслуживания поездов Замоскворецкой линии.

«А всего за последние годы мы построили или реконструировали уже 11 депо – больше половины электродепо Московского метрополитена», – отметил Собянин.

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