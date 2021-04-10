РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 апр. В Королеве 12 команд приняли участие в космическом квесте «Улицами Королева», сообщила «РИАМО в Королеве» руководитель молодежного центра «Космос» Мария Масик.

В Королеве в субботу состоялось открытие космического фестиваля, который продлится до 18 апреля.

«В честь открытия космического фестиваля мы решили провести городской квест «Улицами Королева». В нем принимают участие 12 команд, которые должны пройти 12 точек», - сказала Масик.

На старте команда получает чек-лист с зашифрованными точками. До каждой нужно добраться и отметить на карте, а также правильно ответить на вопрос.

Команды получат сувениры, а победителей ждут подарки.