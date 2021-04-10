РИАМО - 10 апр. Поезда на МЦД-2 и Рижском направлении задерживаются после остановки состава на станции Аникеевка, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Поезд на станции остановился незапланированно. Пассажиров попросили следить за объявлениями.

Ранее в пресс-службе МЖД сообщили, что расписание движения пригородных поездов на Рижском направлении изменится в апреле в связи с укладкой бесстыкового пути на участке Румянцево-Чисмена.

В МЖД просят заранее смотреть расписание на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и отнестись к временным трудностям с пониманием.