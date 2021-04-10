РИАМО - 10 апр. Жители столицы могут принять участие в весеннем сезоне квеста «Я шагаю по паркам», нужно отгадать 15 зон отдыха и найти на их территории разные объекты и достопримечательности, сообщает «Вечерняя Москва».

Поучаствовать в квесте можно с 10 апреля по 13 мая. Победителей определять случайным образом. Они получат путешествие на двоих или подарочные сертификаты.

«В этот раз мы усложнили игру: участникам предстоит по подсказкам сначала отгадать парки, а затем отыскать в них заданные объекты и сфотографироваться на их фоне», ― сказала заместитель директора по связям с общественностью Мосгорпарка Дарья Косинова.

Как сообщается на официальном сайте мэра столицы, обследовать парки можно в любом порядке. Карту маршрута и описание мест для съемок, а также подсказки участники могут найти как на официальной странице Мосгорпарка, так и в социальной сети «ВКонтакте». После выполнения заданий следует разместить фото в своих соцсетях с хештегом #ЯшагаюПоПаркам, отметив при этом в подписи страницы Мосгорпарка (@mosgorpark) и туристического сервиса Russpass (@russpass).

Письмо с темой «ЯшагаюПоПаркам» следует отправить на почту pr@mosgor-park.ru. В нем должны содержаться ссылки на все 15 публикаций. Сообщения принимают до 13 мая включительно.

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