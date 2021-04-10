РИАМО - 10 апр. Главный внештатный специалист-гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина считает, что в рационе пожилых людей должно быть достаточно калорий, а также кальция и микроэлементов, витамина D и белка, передает РИА Новости.

Эксперт подчеркнула, что пожилые люди часто сокращают свой рацион, так как уверены в том, что им не нужно есть много из-за малой подвижности. Но это не так. Для пожилых питание также важно, как и для маленьких детей.

«Если пожилой человек не принимает достаточное количество калорий, если количество белка снижено по какой-то причине в его рационе, нет достаточного количества кальция, микроэлементов, витамина D, то процессы старения начинают происходить очень быстро, очень быстро развивается синдром мальнутриции - синдром дефицита питания», - сказала Рунихина.

Она подчеркнула, что у пожилых людей есть особенности зубов, слюновыделения, всасывания питательных веществ в желудке, моторики ЖКТ.

Вопросы питания должны быть в центре внимания семей. Сами пожилые люди также должны быть внимательны к тому, что, как и в каком количестве они едят.