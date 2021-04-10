РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 апр. Космический фестиваль в Королеве открыли велопробегом и парадом колясок, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

На открытии космического фестиваля в Королеве жителей города поздравили глава города Александр Ходырев, председатель центрального исполнительного комитета КПРФ Геннадий Зюганов, депутат Госдумы Сергей Пахомов, летчик-космонавт, Герой России Олег Кононенко.

«Поздравляю всех жителей Королева с 60-летием полета первого человека в космос. Королев - город космической славы, отсюда началась славная история покорения космоса не только нашей страны, но и всего мира. Это великое событие, и отмечать мы его будем всю неделю. Даем старт космическому фестивалю», - сказал Ходырев.

В субботу на Центральной площади работал центр Технологического университета, где гостям показали, как устроен скафандр, рассказали о работе университета, покатали всех желающих на симуляторе полета на параплане, показали, как работает лазерная гравировка и 3D-принтер.

В течение дня на площади и в сквере микрорайона Юбилейный работают фудтраки, до вечера на площадках будут проходить концерты и мастер-классы.

Открытие фестиваля ознаменовалось парадом космических колясок, участниками которого стали городские детские сады, и велопарадом, в нем поучаствовали спортсмены и активные жители Королева.

В рамках открытия фестиваля также были награждены сотрудники градообразующих предприятий, учителя и воспитатели за активную работу.