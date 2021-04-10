РИАМО - 10 апр. В России могут ограничить авиасообщение с Турцией с 12 апреля, оно может продлиться месяц из-за вспышки коронавируса, сообщает газета «Известия».

Полеты могут прекратиться для чартерных и регулярных рейсов. Однако они не коснуться грузо-пассажирских и «вывозных» рейсов. Полностью прекращать полеты не собираются.

Для прибывающих из Турции людей могут ввести двухнедельный карантин. Турецкие медики сообщали, что в стране зафиксировано 3,7 млн случаев заболевания, при этом более 33 тыс. закончились летальным исходом. За последние десять дней там зафиксировали рекордный суточный прирост по коронавирусу. Власти ввели комендантский час в 58 провинциях.

В России за последние сутки выявили 8 704 новых случая коронавируса. 402 пациентов спасти не удалось. Однако за сутки также вылечились 9 579 человек.

Всего на сегодняшний день по всей стране выявлено 4 632 688 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 102 649 летальных исходов, выздоровели 4 258 279 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>