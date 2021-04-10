РИАМО - 10 апр. В столице мошенники стали звонить клиентам банков, записывать их голос и использовать его для того, чтобы оформить кредиты, сообщает ТАСС.
В городской полиции отметили, что банки могут собирать биометрические данные для установления или проверки личности своих клиентов. Сдача биометрии, в том числе и голоса, для клиентов является добровольной.
Затем москвичи обнаруживают списание своих и поступивших кредитных денег со своих банковских счетов.
Полицейские рекомендовали быть бдительными при подозрительных звонках и не передавать никому и данные своих карт. При звонках, предлагающих биометрический сбор данных, ответить, что есть возможность лично посетить отделение банка.
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