РИАМО - 10 апр. В столице мошенники стали звонить клиентам банков, записывать их голос и использовать его для того, чтобы оформить кредиты, сообщает ТАСС.

В городской полиции отметили, что банки могут собирать биометрические данные для установления или проверки личности своих клиентов. Сдача биометрии, в том числе и голоса, для клиентов является добровольной.

«Зная, что некоторые банки предоставляют услугу оформления кредита по биометрическим данным, злоумышленники совершают звонки клиентам банка, у которых уже подключена услуга распознавания голоса, и задают вопросы, на которые требуется отвечать только «да» или «нет», - говорится в сообщении.

Затем москвичи обнаруживают списание своих и поступивших кредитных денег со своих банковских счетов.

Полицейские рекомендовали быть бдительными при подозрительных звонках и не передавать никому и данные своих карт. При звонках, предлагающих биометрический сбор данных, ответить, что есть возможность лично посетить отделение банка.

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