РИАМО - 10 апр. На улице Поляны произошло загорание в квартире, в ходе тушения из горящего помещения спасены три человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«В 10:51 пришла заявка на улицу Поляна, дом 7, где произошло загорание в квартире на площади 20 квадратных метров. <...> Из горящей квартиры спасены три человека», - сказал собеседник агентства.

В 11:28 пожар был ликвидирован.

Он добавил, что все спасенные были переданы медикам.