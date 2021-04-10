РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 10 апр. В подмосковном Дзержинском сгорела квартира в доме на Лесной улице, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Накануне в 14:43 в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в квартире в городском округе Дзержинский по адресу: улица Лесная, дом №16, кв. №102.

В 15:12 последствия пожара ликвидировали. В тушении участвовали три единицы техники и 11 человек.