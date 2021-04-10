РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 апр. В подмосковном Подольске провели флешмоб ко Дню космонавтики, во время которого представители власти и активная молодежь выстроились в слово «Поехали», сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

9 апреля в Концертном зале администрации городского округа Подольск состоялся праздничный концерт в честь 60-летия пилотируемой космонавтики. Максимович выступил с поздравительной речью. Также совместно с заместителем главы администрации Виктором Чубом, активистами МГЕР, депутатом горсовета, членом фракции ВПП «Единая Россия» Максимом Кругловым, председателем комитета по делам молодежи, руководителем местного отделения МГЕР Иваном Литвяковым принял участие в флешмобе ВПП «Единая Россия» #МЫПЕРВЫЕ.

«Его участники выстроились в слово «Поехали». С высоты птичьего полета можно было разглядеть всю картину происходящего. Это символично, ведь 60 лет назад Гагарин созерцал планету Земля из космического пространства!» - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Для гостей мероприятия подготовили документальный фильм о Юрии Гагарине и первом полете человека в космос. В нем подробно воспроизведен легендарный полет, после которого жизнь гражданина Советского Союза не могла остаться прежней. Также для участников мероприятия прошли творческие музыкальные выступления.