РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 10 апр. В подмосковном Дзержинском реконструируют 25 контейнерных площадок в 2021 году, в городе проходит месячник благоустройства, сообщает пресс-служба администрации округа.

В Дзержинском стартовала реконструкция 25 контейнерных площадок под раздельный сбор мусора. Работы ведутся по 12 адресам: улица Угрешская, дом №№6, 10, 14, 18, 24, 32 (1 секция), 32 (паркинг, гостиница), 32 (офис), 32 (секция 11), 32 (секция 15); площадь Дмитрия Донского, дом №2; улица Лесная, дом №№1, 5, 10, 11, 21; улица Томилинская, дом №№18, 33; площадь Святителя Николая, дом №7А; улица Академика Жукова, дом №№19А, 34; улица Дзержинская, дом №10;улица Ленина, дом №№2А, 11; улица Лермонтова, дом №8.

Новые контейнерные площадки будут иметь навес, защищающий отходы от размытия дождем, снегом и развеивания мусора ветром. Внутри установят несколько контейнеров под раздельный сбор мусора.

Глава Дзержинского Людмила Иванова напомнила управляющим компаниям, что содержание территории внутри контейнерной площадки – их прямая обязанность, даже в период реконструкции.

Одна из главных задач перед коммунальщиками в период месячника благоустройства – генеральная уборка мусора. Иванова подчеркнула, что к 24 апреля Дзержинский должен быть приведен в порядок. В связи с этим всем коммунальным службам предстоит в ежедневном режиме отчитываться о проделанной работе и планах на следующий день.

24 апреля в городе пройдет общеобластной субботник. Одним из основных мест его проведения станет Томилинский лесопарк. До этого в Дзержинском пройдут еще два муниципальных субботника – 10 и 17 апреля. За предоставления инвентаря для желающих принять участие в субботникам ответственными назначены управляющие компании.