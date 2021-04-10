РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 10 апр. Подмосковный Дзержинский полностью обеспечат чистой питьевой водой от «Мосводоканала» летом, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, общественники и Ассоциация председателей советов многоквартирных домов посетили те многоквартирные дома в Дзержинском, система водоснабжения которых недавно была подключена к сетям «Мосводоканала». Они проверили качество воды, подаваемой в квартиры жителей.

«Благодаря завершению строительства двух участков нового водовода сегодня водой «Мосводоканала» высокого качества уже обеспечены более 47 тысяч жителей городского округа Дзержинский. К июню текущего года завершится строительство третьего участка водовода, что позволит уже этим летом обеспечить чистой московской питьевой водой всех жителей Дзержинского, а это более 56 тысяч человек, такое поручение нам дал наш губернатор, оно будет выполнено в установленный срок», - сказал Велиховский.

По словам руководителя Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Юлии Белеховой, уже есть позитивная динамика по снижению жалоб жителей на некачественное водоснабжение не только в Дзержинском, но и в целом по Подмосковью. Она уточнила, что это значит то, что программа «Чистая вода» работает. Теперь есть уверенность, что летом после окончательного запуска всех сетей эта тема окончательно уйдет с повестки и в этом округе.

В марте было завершено строительство двух сетей водоснабжения протяженностью 1,1 км от водно-распределительного устройства до ВЗУ №3. Весь комплекс работ по улучшению системы водоснабжения Дзержинского включает строительство трех новых участков водовода до водозаборных узлов №3 и №1 общей протяженностью в 2,3 км с последующим подключением к системе «Московского Водоканала».

Реализация строительства сетей водоснабжения и реконструкции ВЗУ в городском округе Дзержинский осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы, а также президентского проекта «Жилье и городская среда». Всего в рамках программы «Чистая вода» за 7 лет чистая вода пришла в дома более 2 млн жителей Подмосковья.