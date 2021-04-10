РИАМО - 10 апр. За минувшие сутки в Москве после лечения от Covid-19 выздоровели 1646 пациентов, с начала пандемии в городе вылечили 958 783 человек, сообщает столичный оперштаб.

«В Москве выявлено 2006 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 978 человек», - говорится в сообщении.

Также за сутки умерло 53 пациента, за все время пандемии скончались 17 192 человека с подтвержденным коронавирусом.

В городе проводится масштабная кампания по вакцинации. Привиться можно в 100 городских поликлиниках и мобильных пунктах.

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