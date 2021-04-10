РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 апр. Подмосковный Подольск вошел в рейтинг Минстроя РФ как город с благоприятной средой проживания, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

Городской округ Подольск набрал 195 баллов. Оценка от 181 балла и выше говорит о благоприятной городской среде.

«Подольск – в рейтинге 375 городов России с благоприятной городской средой за 2020 год. Он опубликован Минстроем РФ. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, еще 21 регион России вошел в список территорий, комфортных для проживания», - написал Пестов на своей странице в соцсети Instagram.

В 2020 году индекс подсчитали для 1116 российских городов. Каждый город мог получить до 360 баллов: 36 индикаторов оценивали по шкале от 1 до 10.