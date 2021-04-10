РИАМО - 10 апр. Цены на электроэнергию в РФ устанавливаются ниже экономически обоснованного уровня, передает РИА Новости.

При этом для некоторых потребителей есть особые методы функционирования оптового и розничного рынков.

«Разница между экономически обоснованным и текущим уровнем тарифа на электроэнергию для населения в России составляет в среднем около 2–3 рубля за кВт·ч», — отметил заместитель руководителя направления «Климат и зеленая энергетика» Центра стратегических разработок Олег Колобов.

При этом цена прямо зависит от того, используется в квартире газовая или электрическая плиты.

Ближе всего к экономически обоснованным тарифы в Москве. Так, в столице разница составляет менее 1 рубля за кВт·ч для тех, у кого есть газовая плита, а также менее 1,5 рубля за кВт·ч для населения, проживающего в квартирах с электроплитой.

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