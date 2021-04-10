РИАМО - 10 апр. За минувшие сутки в Москве выявили 2006 новых случаев коронавируса, с начала пандемии в мегаполисе зарегистрировали 1 046 226 случаев инфицирования, передает столичный оперштаб.

В Москве продолжается масштабная кампания по вакцинации населения от Covid-19. Сделать прививку от инфекции можно в 100 городских поликлиниках, а также в частных медорганизациях и мобильных пунктах.

В России за последние сутки выявили 8 704 новых случая коронавируса. 402 пациентов спасти не удалось. Однако за сутки также вылечились 9 579 человек.

Всего на сегодняшний день по всей стране выявлено 4 632 688 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 102 649 летальных исходов, выздоровели 4 258 279 человек.

Первый случай заражения коронавирусом выявили в Москве 29 февраля 2020 года, а уже 5 марта город перешел в режим повышенной готовности.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>