РИАМО - 10 апр. Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург надеется, что вакцина от Covid-19 «Спутник V» будет действовать пожизненно, передает «Интерфакс».

«У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там - пять, десять лет, дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам», - сказал Гинцбург.

Он отметил, что в рамках специального исследования тех, у кого упадет уровень антител, вакцинируют повторно. Исследования продлятся 1-1,5 года. При этом в случаях, если у участников исследований антительный ответ будет будет быстро восстанавливаться, то это значит, что у них образовались клетки памяти.

«Значит, у них иммунный ответ после первичной вакцинации сохранился. Эти исследования будем проводить в течение года-полутора», - пояснил ученый.

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