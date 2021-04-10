РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 апр. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска 24 апреля пройдет бесплатная ярмарка по обмену ненужными вещами, приглашают всех желающих, сообщается в группе «ФРИМАРКЕТ ПОДОЛЬСК» в соцсети «ВКонтакте».

24 апреля в «КузнечикиМаркете» на улице Академика Доллежаля, 3 с 12:00 до 17:00 пройдет фримаркет - бесплатная ярмарка свободного обмена вещами. Организаторы приглашают участников и помощников.

На ярмарку принимают вещи, обувь, игрушки, детские принадлежности (постельное белье, аксессуары для кормления), книги, канцтовары, товары для творчества, предметы интерьера. Вещи нужно приносить в хорошем состоянии.

На бесплатную ярмарку приносят то, чем хотят поделиться, и забирают то, что принесли другие, и все это бесплатно.

Основная идея международного движения Really Really Freemarket — это сокращение потребления, разумное использование вещей и бережное отношение к ресурсам Земли, продление жизни хороших вещей путем безденежной передачи их во вторые и третьи добрые руки для многократного использования. Не выбрасывать хорошие ставшие не нужными вещи, но и не хранить их без дела, а отдавать их на фримаркетах.

Связаться с организаторами можно по телефонам: 8 (926) 246-18-33, 8 (926) 105-66-60.