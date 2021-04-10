РИАМО - 10 апр. Вторая в этом году промывка всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог после зимы пройдет в Москве в субботу, водителей попросили не мешать технике, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Коммунальщики также промоют прилегающие к дорогам парковки, тротуары, дворовые территории. Использоваться будет специальное моющее средство.

Большая уборка продолжается во всех округах столицы: коммунальщики промывают элементы дорожно-транспортной инфраструктуры, приводят в порядок фасады и цоколи жилых и нежилых зданий, дворовые территории, детские площадки, газоны.

В 12:00 начнется вторая в этом году промывка специальным моющим средством после зимы всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог и прилегающих к ним парковок, тротуаров, дворовых территорий. Всего в апреле запланировано четыре такие промывки.

Автомобилистов попросили быть внимательными на дороге и не мешать прохождению колонн техники.