РИАМО - 10 апр. Многоквартирный дом на Малой Никитской улице капитально отремонтируют, здание было построено в 1944 году для семей военнослужащих, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Работы в доме начнутся уже в этом году, сейчас разрабатывается проектная документация. Запланирован капитальный ремонт фасада, крыши, систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и инженерных систем электроснабжения», - говорится в сообщении.

На финальной стадии рабочие отремонтируют подъезды и подвалы.

Ремонтные работы не побеспокоят москвичей, так как проводиться с соблюдением регламента по соблюдению тишины. За соблюдением всех правил будет строго следить Фонд капитального ремонта Москвы.