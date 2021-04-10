РИАМО - 10 апр. На Школьной улице в Москве пройдет два пленэра из цикла «Капитальная живопись», принять участие в них приглашают не только профессиональных художников, но и любителей, начало занятий запланировано на 12:00, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Цикл пленэров стартовал в прошлое воскресенье, 4 апреля. Мастер-класс провела создатель выставки «Капитальная живопись» Яна Яровикова. Это уникальный арт-проект о капитальном ремонте жилого фонда столицы. В рамках встречи художница рассказала о том, какие живописные и графические приемы помогают изображать эмоционально и атмосферно городскую архитектуру, а также ремонтные работы», - говорится в сообщении.

На выставке Яровиковой можно увидеть как дома-памятники, признанные культурным наследием, так и современные «панельки» и кирпичные дома, которые ранее были капитально отремонтированы.