РИАМО - 10 апр. В столице работает 13 приютов для бездомных животных, сегодня в них содержат порядка 17 тысяч кошек и собак, за которыми ухаживают ветеринары и специалисты по социализации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Когда животное попадает в приют, его сначала помещают в специальный изолятор на 10-дневный карантин. Питомца осматривает ветеринар, затем животному делают прививки от бешенства и других заболеваний, обрабатывают от блох и паразитов. После этого его кастрируют или стерилизуют, а затем чипируют», - говорится в сообщении.

Москвичи активно берут животных из приютов. Только за прошлый год забрали свыше 3 тысяч животных. Чаще всего подбирают для себя питомцев с помощью соцсетей и онлайн-каталогов. Будущие хозяева должны пройти собеседование и заключить договор опеки.

Более 3 тысяч волонтеров помогают животным найти новый дом. В приютах они помогают кошкам и собакам социализироваться.

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