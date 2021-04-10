РИАМО – 10 апр. В столичных театрах начали устанавливать точки доступа к городскому Wi-Fi, сейчас городской Wi-Fi работает в театре «Модерн», двух зданиях Московского академического театра имени Маяковского, музыкальном театре «Экспромт», сообщает пресс-служба департамента информационных технологий столицы.
В этих театрах установили 18 точек доступа.
Она уточнила, что подключиться к городскому Wi-Fi можно более чем в 600 зданиях учреждений культуры.
К бесплатному городскому Wi-Fi можно подключиться также на улицах в пределах Садового и Третьего транспортного колец, общежитиях вузов и парках.
Чтобы подключиться к Сети с помощью городского Wi-Fi, нужно выбрать сеть Moscow_WiFi_Free. Идентификация проводится в браузере – с помощью аккаунта на официальном сайте мэра столицы или номера телефона.
Всего у городской сети Wi-Fi более 20,2 тыс. точек подключения. Только в прошлом году создали более 1 тыс. новых точек подключения. Кроме того, в 2020-м в два раза повысили пропускную способность каналов связи в общежитиях вузов.
Игра на чувствах: как устроены иммерсивные театры в Москве>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии