РИАМО – 10 апр. В столичных театрах начали устанавливать точки доступа к городскому Wi-Fi, сейчас городской Wi-Fi работает в театре «Модерн», двух зданиях Московского академического театра имени Маяковского, музыкальном театре «Экспромт», сообщает пресс-служба департамента информационных технологий столицы.

В этих театрах установили 18 точек доступа.

«Жителю любого современного мегаполиса важно, чтобы хороший интернет всегда был под рукой — для работы, учебы, общения. Городской Wi-Fi уже есть на многих улицах Москвы, в библиотеках, домах культуры, музеях. Теперь точки доступа установили в столичных театрах», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что подключиться к городскому Wi-Fi можно более чем в 600 зданиях учреждений культуры.

К бесплатному городскому Wi-Fi можно подключиться также на улицах в пределах Садового и Третьего транспортного колец, общежитиях вузов и парках.

Чтобы подключиться к Сети с помощью городского Wi-Fi, нужно выбрать сеть Moscow_WiFi_Free. Идентификация проводится в браузере – с помощью аккаунта на официальном сайте мэра столицы или номера телефона.

Всего у городской сети Wi-Fi более 20,2 тыс. точек подключения. Только в прошлом году создали более 1 тыс. новых точек подключения. Кроме того, в 2020-м в два раза повысили пропускную способность каналов связи в общежитиях вузов.

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