РИАМО - 10 апр. В Электростали вПромышленном проезде произошло загорание в складе, огонь удалось локализовать на площади 3,6 тысяч квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило 9 апреля в 21:36.

«В 03:45 – обрушение стены на площади 200 квадратных метров и кровли на площади 200 квадратных метров». - говорится в сообщении.

Локализовать пожар на площади 3,6 тысяч квадратных метров удалось только в 05:10.