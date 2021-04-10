РИАМО - 10 апр. В субботу в Москве и Подмосковье ожидается теплая погода, воздух может прогреться до 12 градусов тепла, осадков при этом не ожидается, сообщается на сайте «Метеоновости»

«При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура в Москве 10-12, по области — 7-12 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 756 миллиметров ртутного столба», - говорится в сообщении.

В Московском регионе потеплеет, влажность уменьшится, продолжится рост атмосферного давления.

Остро реагируют на такие погодные изменения те, кто страдает сердечно-сосудистыми и бронхолегочными заболеваниями, расстройствами нервной системы.