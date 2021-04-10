РИАМО - 10 апр. До конца года в столице запланировано капитально отремонтировать 1,3 тыс. фасадов жилых домов, 80 из них являются объектами культурного наследия, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Проведение капитального ремонта фасадов начинается при установлении устойчивых положительных температур воздуха. Для каждого типа фасада разработана специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик дома», - сказал Бирюков.

Он добавил, что на первом этапе ремонта окрашенных фасадов панельных домов исправляется геометрия панелей, на втором - заполняются межпанельные швы, потом фасад грунтуется и окрашивается в 2 слоя.

«Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет», - сказал чиновник.

Бирюков уточнил, что в ремонте фасадов домов применяют краски, обладающие свойствами, обеспечивающими устойчивость к воздействию влаги и долгое сохранение насыщенного цвета.

Ремонт фасадов жилых домов, являющихся объектами культурного наследия, будет проходить под особым контролем. В этом году запланировано отремонтировать фасады 80 таких домов.