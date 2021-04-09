РИАМО - 9 апр. В Московской области в течение 2 лет более 550 школ оснастят современным IT-оборудованием. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании, которое прошло под руководством зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Накануне президент России Владимир Путин провел совещание, на котором отметил, что в России еще есть школы, не имеющие выход в сеть.

«Согласно поручению президента уже в этом году все школы должны получить доступ к высокоскоростному интернету – подключение минимум 100 Мбит/с для городских школ, 50 Мбит/с - для сельских школ. Самое важное – не просто подключить школы, а еще создать внутри них инфраструктуру и распределенную сеть, чтобы у ребят были компьютеры, - сказал Дмитрий Чернышенко. - Сейчас из более 45 тыс зданий школ в РФ к интернету подключены уже более 34 тыс. В этом году будет внедрена система мониторинга, которая позволит контролировать скорость трафика».

Андрей Воробьев возглавляет рабочую группу Госсовета по направлению «Цифровая экономика». Губернатор отметил, что цифра должна стать неотъемлемой частью любого урока.

«При поддержке нашего президента и правительства мы строим больше всех школ в стране. Но возвести стены – не самое сложное. Формула успеха – лучшие педагоги плюс современное оснащение. В этом году мы участвуем в эксперименте по созданию цифровой образовательной среды. За 2 года самым современным оборудованием будут оснащены более 550 школ. Учителю биологии будет проще объяснить строение человека на анимированной 3Д-модели, чем по картинке в учебнике. Дети, которые болеют, смогут подключиться онлайн и не пропустить урок. Это касается и родителей, которые не могут присутствовать на собрании вживую», - сказал Андрей Воробьев.

Он добавил, что связь со школой, доступ ко всем событиям, информации, материалам должны стать обычной опцией.