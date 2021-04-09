РИАМО - 9 апр. Библиотеки Подмосковья проведут трансляцию интервью с последним из ныне живущих участников первого отряда космонавтов, дважды Героем СССР Борисом Волыновым 12 апреля, в День космонавтики, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Свой первый космический полет он совершил 15 января 1969 года на корабле «Союз-5». 6 июля 1976 года совершил второй космический полет на корабле «Союз-21».

Беседа начнется в 09:07. Это время выбрано не просто так, ведь именно тогда был запущен в космос в 1961 году на борту корабля «Восток» первый в мире человек – советский космонавт Юрий Гагарин.

Также в 12:00 на площадке библиотек Подмосковья покажут трансляцию беседы с российским космонавтом, Героем Российской Федерации, участником российского эксперимента SIRIUS (техническая подготовка к лунным миссиям) Евгением Тарелкиным.

С 12 апреля в в Коломне, Дубне, Королеве, Лыткарине, Орехово-Зуеве, Пушкине, Солнечногорске и Зарайске состоятся бесплатные киносеансы, на которых покажут фильмы «Гагарин. Первый в космосе» и «Главный». На день космонавтики также приглашают посетить пущинскую радиоастрономическую обсерваторию. В Подмосковье пройдет масса мероприятий, посвященных 60-летию со дня полета Юрия Гагарина в космос.