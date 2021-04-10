РИАМО – 10 апр. В столице в субботу дороги помоют с шампунем после зимы, всего в апреле планируется провести четыре такие мойки, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«Традиционно весной и осенью в городе проводится промывка дорог со специальным шампунем, она помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой», — сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Во время мойки покрытие дорог, парковок, дворов и тротуаров сначала обрабатывают шампунем. После этого шампунь смывают водой.

Моющее средство помогает убрать с дорог пленку из масел и бензина.

В шампуне, с помощью которого моют дороги, нет кислот и щелочей. Моющее средство полностью разлагается в почве.

Ранее автомобилистов призывали не мешать технике, которая моет дороги с шампунем.

С начала месяца в столице проводят месячник по уборке и благоустройству. 24 апреля в Москве пройдет общегородской субботник. Горожане смогут принять участие в уборке во дворах, в парках и на территориях объектов соцсферы. Будут убирать газоны, красить малые архитектурные формы, обустраивать клумбы, высаживать деревья и кустарники.​