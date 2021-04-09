РИАМО - 9 апр. В 2021 году более 7,8 га открытого грунта в Подмосковье засеют овощами, по выращиванию овощей на открытом грунте Подмосковье входит в пятерку лидеров по России, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Овощеводство и картофелеводство занимают значительную нишу регионального агропромышленного комплекса. По прогнозам, сев овощей открытого грунта в 2021 году составит более 7,8 тыс. га», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Поездка прошла в преддверии весенней посевной кампании в регионе. Министр посетил предприятия «Дока-Генные технологии» и «Агрофирма «Бунятино», а также пообщался с представителями «Картофельного союза» и подмосковных овощных сельхозпредприятий. Они обсудили вопросы отрасли овощеводства, предстоящего посева ранних овощей и картофеля в регионе.

По выращиванию овощей на открытом грунте Подмосковье является лидером в ЦФО и входит в пятерку лидеров по России. По словам Воскресенского, овощами и картофелем в регионе занимаются 96 сельскохозяйственных предприятий и КФХ. Более половины объема производят дмитровские предприятия.

В агрохолдинге «Дмитровские овощи» начнут высаживать картофель первыми в Московской области в этом сезоне. На предприятии планируют засеять 835 га овощами и 1,2 тыс. га — картофелем.