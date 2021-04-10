РИАМО – 10 апр. В субботу в северной части Подмосковья начинается весенний сезон охоты на пернатую дичь, он продлится по 10 мая, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В охотничьих угодьях Подмосковья, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, весенняя охота на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток из искусственного укрытия началась с 20 марта. <…> В северной части региона она откроется 10 апреля», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Охотиться можно на вальдшнепов на вечерней тяге, на самцов глухарей на току с подхода, селезней уток из искусственного укрытия с чучелами или манком, токующих самцов тетеревов из искусственного укрытия, гусей и казарок из искусственного укрытия с чучелами и манными гусями.

Осенне-зимний сезон охоты 2020-2021 на все виды животных завершился на территории Московской области 28 февраля.

Ответственность за браконьерство

В прошлом году в регионе назначили штрафы за браконьерство и незаконную охоту почти на 2 млн руб. Ответственность за такие нарушения может быть и уголовной, и административной.

Так, в 2020-м были незаконно добыты 4 пятнистых оленя, 29 лосей, 1 косуля и 6 кабанов. Чаще всего нарушения допускали при охоте на водоплавающую дичь и диких копытных животных.

Правила охоты

В начале года в Подмосковье изменили правила охоты. Теперь ночные охотники должны надевать одежду со светоотражателями. Для охоты на пернатую дичь нельзя использовать огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом и нарезные стволы комбинированного оружия, за исключением спортивной охоты на некоторые виды птиц.

Нельзя стрелять в добычу ближе чем в 200 метрах от жилых домов. Если добыча села на провода, дорожные знаки или рекламные конструкции, то по ним стрелять также нельзя.

Кроме того, в Московской области есть особо охраняемые природные территории федерального значения, на которых охотиться абсолютно запрещено.

Если охотник нарушит правила, то его могут лишить охотничьего билета.

В Московской области регулярно проводят осмотры охотничьих угодий.

Охотничьи билеты

В прошлом году в Подмосковье выдали более 8 тыс. охотничьих билетов. Больше всего разрешений выдачи в Химках, Балашихе, Мытищах, Люберцах, Солнечногорске, Щелкове и Одинцовском округе.

Охотничьи билеты выдают россиянам, которые зарегистрированы в Подмосковье. Охотники должны быть дееспособны и знать требования охотничьего минимума. У них также не должно быть непогашенной или неснятой судимости за умышленное преступление.