РИАМО – 10 апр. В Подмосковье в субботу начнет работать прокат электросамокатов, откроются порядка 700 специальных парковок, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Самокаты — довольно востребованный вид транспорта среди жителей. С 10 апреля прокат будет доступен в Красногорске, Мытищах, Долгопрудном, Королеве, Балашихе и Реутове, а с 25 апреля – и в Люберцах», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Правила пользования

Тем, кто захочет взять электросамокат напрокат, нужно установить на телефон приложение Urent. Перед тем, как взять электросамокат, нужно осмотреть его на предмет повреждений, отсканировать QR-код на руле. Самокат включится после нажатия кнопки «Активировать» в приложении. Затем нужно ввести код из приложения, открыть замок, проверить исправность самоката. Оставить самокат можно в любой разрешенной зоне – достаточно пристегнуть его.

Если на самокате будут обнаружены повреждения, их нужно указать в приложении. Если повреждения несильные, то после загрузки снимков с ними можно взять самокат напрокат. Если повреждения значительные, например, не работают тормоза, колеса деформированы, нужно завершить аренду и взять другой самокат.

Если заряд самоката будет израсходован, а пользователь не успел доехать до парковки, то у него будет 5 минут бесплатного времени, во время которого можно вернуть самокат на парковочное место и завершить аренду.

Стоимость проката – 4-6 руб. в минуту в будни, 5-7 руб. в минуту – в выходные. Первые 1,5 минуты бесплатны. Активация электросамоката – 0-30 руб.

Самокат нельзя взять в аренду, если на улице ветер и сильный дождь. Неровности нужно проезжать осторожно на низкой скорости. Перед началом движения нужно проверить тормоза самоката. Кроме того, нужно использовать шлем. Максимальный вес пользователя электросамоката – 100 кг.

Запрещается использовать электросамокат в состоянии опьянения. Помимо этого, нельзя ездить на одном самокате вдвоем и втроем: это грозит травмами, штрафом и блокировкой.

В приложении Urent можно посмотреть территорию использования самоката. Ездить на электросамокате можно в белой зоне. В серую зону выезжать запрещено. Если завершить аренду в такой зоне, то можно получить штраф. Завершить аренду можно в зоне, которая отмечена синим знаком «Р».

Прокат в Подмосковье

Прокат электросамокатов начал работать в Подмосковье в прошлом году. За сезон совершили свыше 175 тыс. поездок, проехали 600 тыс. километров. Сервис работал в Красногорске, Одинцове и Химках.

Для жителей и гостей региона в трех городах Подмосковья были доступны более 100 оборудованных парковок в специализированных зонах. Они расположены возле станций метро и МЦД, на территории парков.