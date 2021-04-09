РИАМО - 9 апр. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский посетил инновационный селекционно-генетический центр группы компаний «ДокаДжин» в Дмитровском городском округе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На предприятии создают новые сорта картофеля, занимаются клональным микроразмножением растений, производят безвирусные мини-клубни собственных и лицензионных сортов. Министр ознакомился с работой предприятия.

Также Воскресенский побывал в диагностической лаборатории «ИЦ «ФитоИнженерия». Там на современном оборудовании определяют патогены сельскохозяйственных культур. Министру продемонстрировали производство бактериофаговых препаратов и биосредств защиты семенного и столового картофеля и других овощных культур.

Воскресенский отметил качество оборудования, которым оснащены инновационные предприятия, которые он посетил.