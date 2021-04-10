РИАМО – 10 апр. В субботу в России, в том числе в Подмосковье и столице, проведут акцию «Тотальный диктант», кроме того, будут работать площадки и за рубежом, сообщается на сайте проекта.

Всего будет работать 1,1 тыс. площадок «Тотального диктанта». В России акцию проведут в 708 населенных пунктах. Написать диктант можно будет как онлайн, так и офлайн.

Только в Москве будет организовано более 200 площадок «Тотального диктанта». Он начнется в 14:00.

Например, написать диктант можно будет в аэроэкспрессе в вагоне бизнес-класса, который отправится в путь с Савеловского вокзала к аэропорту Шереметьево. Диктант прочтет актриса, певица и общественный деятель Анастасия Денисова.

В Подольске «Тотальный диктант» можно будет написать в ДК «Октябрь». Текст диктанта прочтет художница Татьяна Калина. Перед диктантом состоится премьера короткометражного фильма «Обещания».

В Реутове участие в акции можно будет принять в ТЦ «Экватор». В округе диктант будут писать уже в шестой раз.

«Тотальный диктант» – общественный проект, призванный объединить тех, кто хочет грамотно писать и говорить по-русски. В этом году одним из авторов текстов стал фантаст Дмитрий Глуховский.