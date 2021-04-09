РИАМО - 9 апр. Курский и Казанский вокзалы Москвы заняли четвертое и шестое места в European Train Station Index - 2021, это рейтинг лучших вокзалов Европы, сообщается в официальном Telegram-канале РЖД.

При составлении рейтинга учитывается множество факторов, включая пассажиропоток, создание безбарьерной среды для маломобильных пассажиров, навигацию, наличие магазинов и ресторанов, близость гостиниц и общественного транспорта и т.д.

В 2020 году Казанский вокзал занял девятое место рейтинга.

Consumer Choice Center – создатель рейтинга, международная неправительственная организация, отражающая выбор европейских потребителей услуг.

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