РИАМО - 9 апр. Урожай овощей и картофеля в 2021 году должен быть как минимум на уровне 2019 года, когда не было таких проблем с погодой, как в 2020 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Задачи на текущий сезон у нас очень амбициозные, в прошлом году из-за погодных условий были очень большие проблемы. Мы сильно снизили урожай по картофелю, по овощам открытого грунта. В этом году мы должны как минимум выйти на результаты 2019-го года. Как максимум – увеличить на 3-4% наш урожай», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он добавил, что Подмосковье имеет большой потенциал стать лидером по выращиванию картофеля для производства семян. Воскресенский считает, что это произойдет через 3-4 года. Более 50% объема овощей на открытом грунте дает лишь один Дмитровский городской округ.

Синоптики прогнозируют, что лето в Московском регионе будет на пару градусов теплее нормы с небольшим дефицитом осадков в середине сезона и нормой в остальное время.