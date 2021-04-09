РИАМО - 9 апр. Выборы членов молодежных парламентов проходят в Подмосковье с 8 по 10 апреля, проголосовали уже более 20 тыс. человек в возрасте от 18 до 35 лет, сообщает пресс-служба Московской областной думы.

Формирование составов молодежных парламентов продлится до 18 апреля. За 350 мандатов борются более 700 кандидатов.

По словам председателя комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Олега Жолобова, на избирательных участках в Коломне, Воскресенске и Мытищах, которые он посетил, легитимность выборов обеспечивают наблюдатели, а также соблюдаются все санитарные нормы.

Члены молодежных парламентов представляют интересы молодежи в местных администрациях. Они защищают молодежные инициативы, разрабатывают решения по корректировке муниципальной молодежной политики и регулярно проводят встречи со школьниками и студентами.

По словам заместителя председателя молодежного парламента Егора Балакшина, такие методы общения с населением уже зарекомендовали себя как хороший канал обратной связи. На прошлых выборах из более тысячи желающих в молодежный парламент вступили 540 человек.