РИАМО - 9 апр. К юбилею первого полета человека в космос в Москве промыли главные «космические» памятники, коммунальщики использовали специальный раствор, сообщает пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства города.

Памятник Юрию Гагарину промыли водой, затем нанесли на рельеф специальное моющее средство с нейтральным составом, почистили все элементы мягкими щетками и еще раз промыли водой аппаратом высокого давления.

Промыли и монумент «Покорителям космоса». Работы проводились в течение двух дней. Сначала специалисты очистили верхнюю часть памятника, потом постамент — памятник Циолковскому, который расположен у подножия монумента, и скульптурные композиции на Аллее космонавтов.

Промывка объектов монументального искусства проводится в столице в рамках месячника весеннего благоустройства. Монументы очищаются только при плюсовой температуре.