РИАМО - 9 апр. По уголовному делу о побоях в отношении известного трэш-стримера Mellstroy (Андрея Бурима) назначены судебно-психиатрическая и лингвистическая экспертизы, сообщается на сайте «МВД медиа».

В октябре 2020 года 22-летний блогер на своей прямой трансляции из квартиры в «Москва-Сити» несколько раз ударил свою 21-летнюю знакомую лицом об стол. Девушка решила написать заявление в полицию.

«Дознавателем отдела дознания ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы назначены судебно-психиатрическая и лингвистическая экспертизы в целях установления обстоятельств, имеющих существенное значение для расследования уголовного дела в отношении 22-летнего мужчины, позиционирующего себя как видеоблогер», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, на данном этапе потерпевшая и подозреваемый ознакомлены с заключением судебно-медицинской экспертизы, проведенной по постановлению дознавателя. Предварительное расследование продолжается.

Уголовное дело возбуждено по ст. 116 УК РФ (побои). Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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