РИАМО - 9 апр. Инспекторы столичного управления Роспотребнадзора проверили соблюдение санитарно-противоэпидемических мер против коронавируса в детском клубе «Малина» в Московском (3 микрорайон, д. 11) в новой Москве и опечатали учреждение за нарушения, сообщается на сайте ведомства.

На входе в клуб не проводилась термометрия сотрудников, родителей и детей, не организовано проведение термометрии сотрудников в течение рабочего дня. Все сотрудники клуба находились без средств индивидуальной защиты (масок и перчаток). В помещениях не проводилась профилактическая дезинфекция контактных поверхностей и оборудования, не обрабатывался спортивный инвентарь; графики проведения генеральных уборок, дезинфицирующие средства и кожные антисептики вирулицидного действия отсутствовали.

Также в детском клубе не проводился контроль работы бактерицидных ламп - в момент осмотра в холле бактерицидный облучатель не работал. В учреждении не организован централизованный сбор использованных масок и перчаток, нет их пятидневного запаса - в наличии имелось только три пары перчаток.

При этом отсутствуют сведения об оценке эффективности работы вентиляционной системы и по проведению ее очистки и дезинфекции. У сотрудников отсутствовали результаты тестов на Сovid-19 и медкнижки.

Такие условия работы клуба создают угрозу и жизни здоровью несовершеннолетних, их родителей и сотрудников организации.

Протокол направлен в суд. В отношении ИП Полуюфта Е.В. составлен протокол о временном запрете деятельности. Вход в детский клуб опечатан.

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