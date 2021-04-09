РИАМО - 9 апр. Опубликована закупка на выполнение третьего этапа работ по благоустройству пешеходной зоны в Звездном городке, работы планируют завершить до конца 2021 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на благоустройство общественных территорий в закрытом административно-территориальном образовании - городском округе Звездный городок», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В рамках третьей очереди планируют обустроить зоны 4.2, 5.2, 10 и 12. Всего благоустройство территории разделено на четыре этапа и проходит с 2019 по 2022 годы.

На данном этапе запланировано устройство пешеходной зоны от гостиницы «Орбита» до набережной Первого озера, благоустройство самой набережной, а также части пешеходной зоны вдоль Аллеи космонавтов.

Звездный городок показал самую высокую динамику развития среди закрытых административно-территориальных образований в 2020 году. Благодаря этому муниципалитет получил дополнительные 50 млн рублей в бюджет, которые пойдут на капитальный ремонт инфраструктуры, социальных объектов и многоквартирных домов.

Объект благоустройства включен в государственную программу «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.