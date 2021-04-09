РИАМО - 9 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей обсудить со своими семьями вопрос вакцинации от коронавируса, так как прививка гарантирует безопасность в условиях пандемии.

«Впереди теплые выходные – весна наступает и радует нас. Но, честно говоря, есть и переживания: госпитализация у нас снизилась, но сказать, что койки пустые, к сожалению, мы пока не можем. На что хочу обратить внимание. Там, где люди прививаются, статистика по заболевшим идет заметно на спад. А там, где игнорируют, не вакцинируются, в тех городах растет госпитализация», — написал Воробьев в «ВКонтакте».

Он предложил жителям Подмосковья обсудить со своими семьями и близкими важность вакцинации от коронавируса. У тех, кто не сделал прививку, есть реальный шанс заболеть и оказаться в больнице.

«Мы не имеем права никого заставлять, а убеждать - можно и нужно. Конечно, если нет противопоказаний врача. Поэтому я прошу вас еще раз обсудить это на своем семейном совете. И позаботиться о себе и близких», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что задача властей – сделать вакцинацию удобной и легкой. В регионе работает свыше 200 пунктов вакцинации в поликлиниках, госпиталях, торговых центрах. Записаться можно по номеру «122».

«Мы никого не заставляем, но прививка – это выход. Это безопасность. Моя задача – еще раз сказать об этом вслух», — заключил Воробьев.

Прививки от коронавирусной инфекции уже сделали более 600 тыс. жителей Подмосковья. Вакцинация проводится современным и безопасным препаратом «Спутник V» бесплатно.

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