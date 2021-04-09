РИАМО - 9 апр. Сотрудники Роспотребнадзора провели внеплановую проверку кафе «Самса №1» на Павелецкой площади, д. 1, из-за неустранения многочисленных нарушений санитарных норм заведение опечатали, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Так, набор и площади производственных помещений не соответствуют мощности кафе, работающем не на готовых полуфабрикатах, а на сырье, отсутствует необходимое холодильное и морозильное оборудование для хранения сырья, в результате чего сырье и заготовки для производства продукции общественного питания хранятся совместно.

Также в кафе не обеспечена последовательность технологических процессов - в одном помещении осуществляется производство сырых полуфабрикатов, готовых блюд, холодных закусок, посуду моют в односекционной раковине. Технологическое оборудование (фритюрница, электрический «мантушник») и моечная ванна, являющиеся источниками повышенного выделения тепла, влаги и газов, не оборудованы вытяжками.

Протокол составили в отношении ИП Мухидинова И.С. В конце февраля суд обязал предпринимателя остановить работу кафе на 15 суток и устранить нарушения. 31 марта инспекторы обнаружили, что «Самса №1» работает. 9 февраля заведение опечатали и направили протокол в суд повторно.

За устранением нарушений следит территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Москве в ЦАО.